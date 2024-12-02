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Осетинские школьники попали в больницу из-за карандаша со странным запахом

Происшествие случилось в селе Чермен.
Сергей Лебедев 2024-12-02 16:13:49
© Фото: Arne Dedert, dpa, Global Look Press

В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо из-за запаха пластикового карандаша. Детей госпитализировали в больницу. Об этом сегодня рассказала республиканский министр образования Элла Аликбекова.

Отмечается, что инцидент произошел во время урока математики в школе №2 в селе Чермен. В данный момент в учебном заведении работают специалисты.

«Дети чертили отрезок, учитель попросила достать карандаши. Со слов очевидцев, одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах», - отметила чиновница.

По словам Эллы Аликбековой, состояние госпитализированных детей оценивается как стабильное. Однако они останутся под наблюдением медиков до вторника.

Что конкретно стало причиной плохого самочувствия детей, не уточняется.

#больница #госпитализация #Северная Осетия #карандаш #чермен
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