МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Боливии 13 человек погибли в результате ДТП

Погибли двое детей. Трое пострадавших госпитализированы.
Никита Матосов 2024-12-21 06:51:02
© Фото: Radoslaw Czajkowski dpa Globallookpress

В Боливии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек. Авария произошла с участием микроавтобуса и грузовика на западе стран. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы испытываем скорбь из-за ДТП на трассе Ла-Пас - Оруро, в котором 13 человек погибли. Мы обязали все службы провести тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного инцидента, из-за которого чувство скорби и горя испытывает весь народ Боливии», - прокомментировал трагедию президент страны Луис Арсе.

Дорожные службы сообщили, что в результате столкновения двое детей погибли. В ДТП выжили три человека, они доставлены в больницу города Эль-Альто. Как сообщает ТАСС, это было лобовое столкновение, однако причины происшествия на данный момент остаются неизвестными.

#в стране и мире #Боливия #ДТП #погибли люди
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 