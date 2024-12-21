В Боливии 13 человек погибли в результате ДТП

В Боливии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек. Авария произошла с участием микроавтобуса и грузовика на западе стран. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы испытываем скорбь из-за ДТП на трассе Ла-Пас - Оруро, в котором 13 человек погибли. Мы обязали все службы провести тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного инцидента, из-за которого чувство скорби и горя испытывает весь народ Боливии», - прокомментировал трагедию президент страны Луис Арсе.

Дорожные службы сообщили, что в результате столкновения двое детей погибли. В ДТП выжили три человека, они доставлены в больницу города Эль-Альто. Как сообщает ТАСС, это было лобовое столкновение, однако причины происшествия на данный момент остаются неизвестными.