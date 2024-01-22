Родственники заложников сорвали заседание комитета кнессета в Израиле

Члены семей израильтян, попавших в заложники к ХАМАС, ворвались на заседание финансового комитета кнессета, сообщает Associated Press. Они держали в руках плакаты, кричали: «Вставайте со своих стульев!» и скандировали: «Все они - сейчас!».

Близкие заложников возмущены, что ни одно обсуждение парламентариев сегодня не касалось их освобождения.

Переговоры с ХАМАС по освобождению израильских пленных находятся в тупике, потому что Израиль не согласен с требованием о прекращении огня. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, представители радикального палестинского движения потребовали взамен полного вывода израильских войск из Газы, «освобождения всех убийц и насильников из "Нухбы" (специальное подразделение в составе бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые являются военным крылом движения. - Прим. ред.) и неприкосновенности для ХАМАС».

Нетаньяху заявил, что если бы Израиль принял эти условия, то гибель военных ЦАХАЛ была бы напрасной, а гарантировать безопасность граждан было бы невозможно.

Десятки израильских пленников удалось освободить в ноябре в рамках гуманитарной паузы. Взамен были отпущены некоторые палестинские заключенные, удерживаемые в Израиле. С тех пор еврейское правительство отказывается вести переговоры о еще одной такой сделке.

Протест в кнессете произошел после того, как правительство Израиля объявило о смерти очередного заложника.