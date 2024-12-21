Штурмовики на мотоциклах захватили опорный пункт условного противника

Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» отработали скорость и маневренность при штурме опорных пунктов противника. Кадры тренировки бойцов на территории ДНР показало Министерство обороны РФ.

На видео штурмовые группы передвигаются на кроссовых мотоциклах. На них бойцы доставляют личный состав на передовую и вывозят раненых с поля боя. Мотоциклы помогают военнослужащим перемещаться максимально быстро, чтобы минимизировать риск атаки вражескими дронами.

Ранее штурмовики показали, как учатся управлять багги на полигоне учебного центра ЮВО в Краснодарском крае. Курс подготовки на багги длится неделю и включает в себя отработку навыков вождения, штурма позиций и эвакуации раненых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.