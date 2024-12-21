В Южной Калифорнии в полете загорелся военный вертолет

В США загорелся и совершил жесткую аварийную посадку военный вертолет. Летательный аппарат приземлился в Южной Калифорнии на территории базы Кэмп-Пендлтон.

Представители морской пехоты сообщают, что возгорание произошло прямо в воздухе во время тренировочного полета.

Пострадавших в этом инциденте нет - все находившиеся на борту люди смогли выбраться из вертолета после посадки.

«Все четыре члена экипажа живы и не пострадали. Полиция предупредила водителей о возможных задержках движения на межштатной автомагистрали 5», - уточнили журналисты ABC News.

Также уточняется, что экипаж совершил аварийные процедуры и посадил самолет в зоне приземления. На распространившихся в Сети кадрах видно, как недалеко от оживленной трассы на боку лежит вертолет, от него идут клубы черного дыма, остатки корпуса охвачены пламенем.