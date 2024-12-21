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В Южной Калифорнии в полете загорелся военный вертолет

Военный вертолет выполнял тренировочный полет и в какой-то момент загорелся, после чего сел в Южной Калифорнии.
Дарина Криц 2024-12-21 05:31:39
© Фото: @HalfricanJava X.com © Видео: @HalfricanJava X.com

В США загорелся и совершил жесткую аварийную посадку военный вертолет. Летательный аппарат приземлился в Южной Калифорнии на территории базы Кэмп-Пендлтон.

Представители морской пехоты сообщают, что возгорание произошло прямо в воздухе во время тренировочного полета.

Пострадавших в этом инциденте нет - все находившиеся на борту люди смогли выбраться из вертолета после посадки.

«Все четыре члена экипажа живы и не пострадали. Полиция предупредила водителей о возможных задержках движения на межштатной автомагистрали 5», - уточнили журналисты ABC News.

Также уточняется, что экипаж совершил аварийные процедуры и посадил самолет в зоне приземления. На распространившихся в Сети кадрах видно, как недалеко от оживленной трассы на боку лежит вертолет, от него идут клубы черного дыма, остатки корпуса охвачены пламенем.

#в стране и мире #сша #аварийная посадка #Военный вертолет #Южная Калифорния
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