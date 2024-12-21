Десантники одним выстрелом миномета разнесли пункт дислокации ВСУ

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили огнем миномета пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. МО РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ.

Разведка получила данные об обнаружении ПВР в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями. Оттуда противник отправлял на противоположный берег диверсионно-разведывательные группы.

Обнаружить цель удалось с помощью разведывательного беспилотника Zala. Боевики ВСУ укрывались в заброшенном строении. Командование приняло решение нанести по нему удар из 120-мм миномета.

Десантники за несколько минут заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы и произвели первый выстрел, сразу попав точно в цель. После корректировки они выстрелили еще два раза беглым огнем, что позволило нанести значительный урон противнику. Завершив боевую работу, расчет оперативно свернулся и замаскировал огневую позицию.

Ранее экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на боевиков ВСУ в Курской области. В результате удара были уничтожены личный состав и техника противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.