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Десантники одним выстрелом миномета разнесли пункт дислокации ВСУ

Цель удалось обнаружить с помощью БПЛА Zala, после чего по ней нанесли удар из 120-мм миномета.
2024-12-21 05:32:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили огнем миномета пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. МО РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ.

Разведка получила данные об обнаружении ПВР в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями. Оттуда противник отправлял на противоположный берег диверсионно-разведывательные группы.

Обнаружить цель удалось с помощью разведывательного беспилотника Zala. Боевики ВСУ укрывались в заброшенном строении. Командование приняло решение нанести по нему удар из 120-мм миномета.

Десантники за несколько минут заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы и произвели первый выстрел, сразу попав точно в цель. После корректировки они выстрелили еще два раза беглым огнем, что позволило нанести значительный урон противнику. Завершив боевую работу, расчет оперативно свернулся и замаскировал огневую позицию.

Ранее экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на боевиков ВСУ в Курской области. В результате удара были уничтожены личный состав и техника противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#миномет #Днепр #Херсонская область #ПВР
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