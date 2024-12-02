Британец рассказал, как выжил в смертоносном цунами в Таиланде благодаря газировке

Мужчина из Великобритании рассказал в интервью People, как смог пережить самое смертоносное цунами в современной истории, которое произошло на берегу Индийского океана 26 декабря 2004 года.

На тот момент 16-летний Льюис Маллан, его 11-летний брат Тео и их родители приехали в отпуск в Таиланд. Когда произошло землетрясение и вода стремительно начала приближаться к берегу, людей охватила паника. Вскоре вода охватила здания и разделила Льюиса с братом, затянув их в поток.

Очевидец пояснил, что он смог спастись благодаря вендинговому автомату с газировкой. Он забрался на него и прыгнул на строительные леса. На крыше здания по соседству находились люди, которые вытащили британца. В безопасности он смог встретиться с братом. Их забрали в медучреждение и отправили домой, в Великобританию.

В скором времени братья узнали, что их родители не выжили в цунами. Мальчиков забрала семья, которая жила с ними по соседству.

Маллан рассказал, что не думает, что пережитое является чем-то особенным. Он отметил, что они с братом прошли то, что мог бы пережить любой человек.

Цунами в Индийском океане 2004 года считается самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. Оно затронуло большую часть стран Юго-Восточной Азии, а также некоторые африканские страны. Число погибших достигло около 230 тысяч человек.