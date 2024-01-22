Автоэксперт Кадаков рассказал, как обслуживать автомобиль без импортного масла

Многие автомобилисты встали перед выбором моторного масла для конкретного автомобиля. В народе такое называется «фирменным». С уходом многих западных брендов с российского рынка делать это стало все сложнее. Автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» рассказал, как подобрать подходящее моторное масло и не навредить своему автомобилю.

«Ни один автомобильный концерн не выпускает масло самостоятельно, подобно тому, как не выпускает шины и аккумуляторы. Все масло, включая фирменное, выпускают крупные масляные концерты и перерабатывающие компании. Если нет фирменного масла, которое привык покупать автомобилист, то вполне можно использовать другие масла, но которые отвечают требованиям производителя автомобиля», - уточнил Кадаков.

Сегодня на российском рынке достаточно моторного масла отечественного производства, которое подходит для двигателей иномарок, отметил эксперт. Из их номенклатуры можно выбрать масло, которое подходит для 90% автомобилей на рынке. Если речь идет о специфическом масле для коробок передач и так далее, то там найти подходящее сложнее, констатировал Максим Кадаков.