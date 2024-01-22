МО РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Харьковской области

Минобороны России заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Он был сбит в небе Харьковской области.

«В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили о перехвате шести британских крылатых ракет Storm Shadow и пяти снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки сбиты 76 украинских беспилотников.

Между тем на Донецком направлении ВС РФ отразили за сутки шесть атак противника в районе Клещеевки. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 320 человек.

Уничтожены 10 танков, в том числе Leopard 2А5, и две БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские буксируемые гаубицы М777, польская САУ Krab, советские буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.