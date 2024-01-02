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Шесть человек погибли в результате атаки на офис ХАМАС в Ливане

В результате удара израильского беспилотника по офису ХАМАС в южном Бейруте в Ливане погибли шесть человек.
Алина Луговая 2024-01-02 21:42:01
© Фото: @AbdiBateno3 X(Twitter)

Шесть человек стали жертвами обстрела офиса ХАМАС в Южном Бейруте. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана NNA.

Ранее стало известно, что Израиль при помощи заминированного беспилотника атаковал офис палестинского радикального движения ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия в Южном Бейруте.

По данным Reuters, одним из погибших может быть глава офиса ХАМАС в Ливане Усама Хамдан. При этом представители самого движении эту информацию опровергли.

Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, среди погибших заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

В Ливане произошедшее осудили, указав, что целью таких действий является выведение конфронтации со страной на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ХАМАС #палестино-израильский конфликт
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