Шесть человек погибли в результате атаки на офис ХАМАС в Ливане

Шесть человек стали жертвами обстрела офиса ХАМАС в Южном Бейруте. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана NNA.

Ранее стало известно, что Израиль при помощи заминированного беспилотника атаковал офис палестинского радикального движения ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия в Южном Бейруте.

По данным Reuters, одним из погибших может быть глава офиса ХАМАС в Ливане Усама Хамдан. При этом представители самого движении эту информацию опровергли.

Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, среди погибших заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

В Ливане произошедшее осудили, указав, что целью таких действий является выведение конфронтации со страной на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.