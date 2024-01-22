В Москве расширилась зона платной парковки

Платная парковка Москвы с 22 января пополнилась еще более 50 участками - отдельными домами и 31 зоной некоторых улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта. Так, платным стал участок Шереметьевской улицы, Крылатской, Авангардной, много зон парковки появилось в столичном районе Сокол в САО.

«Жители указанных домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно. Сделать это можно на портале mos.ru. Срок предоставления услуги - 6 рабочих дней», - уточняется в сообщении.

Бесплатной парковка стала теперь для жильцов, проживающих по адресу Чертановская, 15, Перовская 54/54, 56/55 и других.

В Дептрансе Москвы отметили, что платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее.

Платные парковки появились в Москве в 2012 году. Сначала деньги брали на улицах Петровка и Каретный Ряд, час парковки стоил 50 ₽. В 2023 году придется заплатить уже 450 ₽ за час днем и 200 ₽ за час ночью. В Москве почти 15 тысяч парковок, или около 500 тысяч машино-мест.