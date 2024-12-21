В ЛНР семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и автомобилем

В ЛНР не менее семи человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля. Об этом сообщили в региональном СК.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе «Должанский - Киев» в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа.

«По предварительной информации, в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.