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В Нигерии из-за давки при раздаче еды в церкви погибли десять человек

По словам официального представителя полиции Нигерии, у церкви в районе Майтаме с раннего утра собрались более тысячи человек.
Игнат Далакян 2024-12-21 19:47:29
© Фото: IMAGO Osodi Emmanuel Globallookpress

По меньшей мере десять человек погибли при давке, которая возникла во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви в Абудже, столице Нигерии. Об этом сообщила официальный представитель полиции Нигерии Жозефина Аде.

По ее словам, у церкви, расположенной в районе Майтаме, с раннего утра собрались более тысячи человек.

«В ходе давки во время раздачи продовольственной помощи погибли десять человек, включая четырех детей», - приводит ее слова ТАСС со ссылкой на местную газету Punch.

Еще восемь человек получили ранения.

Раздача продуктов питания и одежды была приурочена к предстоящему празднику Рождества. Гуманитарная помощь предназначалась для пожилых людей.

#в стране и мире #церковь #Нигерия #Трагедия #гумпомощь #давка #погибли #раздача еды
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