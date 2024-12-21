В Нигерии из-за давки при раздаче еды в церкви погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли при давке, которая возникла во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви в Абудже, столице Нигерии. Об этом сообщила официальный представитель полиции Нигерии Жозефина Аде.

По ее словам, у церкви, расположенной в районе Майтаме, с раннего утра собрались более тысячи человек.

«В ходе давки во время раздачи продовольственной помощи погибли десять человек, включая четырех детей», - приводит ее слова ТАСС со ссылкой на местную газету Punch.

Еще восемь человек получили ранения.

Раздача продуктов питания и одежды была приурочена к предстоящему празднику Рождества. Гуманитарная помощь предназначалась для пожилых людей.