В Нигерии из-за давки при раздаче еды в церкви погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли при давке, которая возникла во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви в Абудже, столице Нигерии. Об этом сообщила официальный представитель полиции Нигерии Жозефина Аде.
По ее словам, у церкви, расположенной в районе Майтаме, с раннего утра собрались более тысячи человек.
«В ходе давки во время раздачи продовольственной помощи погибли десять человек, включая четырех детей», - приводит ее слова ТАСС со ссылкой на местную газету Punch.
Еще восемь человек получили ранения.
Раздача продуктов питания и одежды была приурочена к предстоящему празднику Рождества. Гуманитарная помощь предназначалась для пожилых людей.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»