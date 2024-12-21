МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На базе отдыха под Тобольском 15 детей отравились парами хлора

СК возбудил уголовное дело после отравления в бассейне 15 детей и двоих взрослых парами хлора на базе отдыха под Тобольском.
Игнат Далакян 2024-12-21 15:13:56
© Фото: @sledcom, Telegram

В Тюменской области госпитализировали 15 детей и двоих взрослых после отравления парами хлора в бассейне местной базы отдыха. Об этом говорится в региональном СУ СК России.

«После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет один ребенок в возрасте 3 месяцев, почувствовали недомогание», - говорится в сообщении.

Специалисты в данный момент осматривают место происшествия. Также изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация. Допрашиваются владелец базы отдыха и свидетели.

Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

 

#дети #отравление #бассейн #Хлор #база отдыха #пары хлора
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 