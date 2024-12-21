На базе отдыха под Тобольском 15 детей отравились парами хлора

В Тюменской области госпитализировали 15 детей и двоих взрослых после отравления парами хлора в бассейне местной базы отдыха. Об этом говорится в региональном СУ СК России.
«После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет один ребенок в возрасте 3 месяцев, почувствовали недомогание», - говорится в сообщении.
Специалисты в данный момент осматривают место происшествия. Также изъяты пробы воды из бассейна и необходимая документация. Допрашиваются владелец базы отдыха и свидетели.
Следственный отдел по городу Тобольску СУ СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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