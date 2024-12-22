Ту-160М сравнили с американским аналогом B-1B Lancer

Российский стратегический ракетоносец Ту-160М существенно превосходит по характеристикам американский аналог - бомбардировщик Rockwell B-1BLancer. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал военный представитель российского завода, где производят Т-160М.

«B-1B по летно-техническим характеристикам намного хуже, чем наш Ту-160М. Также у Ту-160М намного больший спектр задач, которые он должен выполнять», - рассказал представитель.

Lancer, так же как и российский «одноклассник», проходит глубокую модернизацию и эксплуатируется армией. Тем не менее, характеристики, которые Штаты подали в НАТО, явно дают понять, что Ту-160 значительно более эффективная машина.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой» на сайте телеканала «Звезда» и на нашем сайте. Фильм расскажет, на что способен обновленный ракетоносец и какие изменения он претерпел.