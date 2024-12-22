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Летчики Ту-160М назвали главные улучшения ракетоносца

В модернизированном самолете улучшены все характеристики - особо внимание уделялось улучшению кабины экипажа.
Алексей Курильченко 2024-12-22 11:28:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стратегический ракетоносец Ту-160М имеет огромное количество модификаций, призванных улучшить летные характеристики самолета и удобство для экипажа. О них в программе «Военная приемка» рассказали летчики-испытатели данного самолета.

«Заменено оборудование, улучшены характеристики, навигационные системы улучшены. Добавлены новые системы захода на посадку и техники пилотирования», - рассказал летчик.

Многотонный ракетоносец очень легко управляется, признаются испытатели. Это обусловлено тем, что полеты могут длиться многие часы, поэтому конструкторы сделали пилотирование максимально комфортным. Летчики сравнили управления Ту-160 с полетом на относительно легком истребителе семейства «Сухого».

Самой масштабной модернизации подверглась кабина самолета. На рабочих местах летчиков и штурмана все индикаторы заменены на цифровые. Таким образом, экипаж самолета получает более полную информацию в ходе полета.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой» на сайте телеканала «Звезда» и на нашем сайте. Фильм расскажет, на что способен обновленный ракетоносец и какие изменения он претерпел.

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