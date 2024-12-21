Россиянина приговорили к 19 годам заключения за передачу ФБР данных о военных

Суд признал 31-летнего оренбуржца виновным в государственной измене. Он передавал ФБР личные данные российских солдат. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Татьяна Владимировна Лоторева, руководитель объединенной пресс-службы судов Оренбургской области, отметила, что обвиняемому назначено наказание, включающее 19 лет в колонии строгого режима, штраф в размере 300 тысяч рублей и дополнительные меры.

Оренбургский областной суд вынес обвинительный приговор жителю г. Оренбурга 1993 года рождения за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и ст. 275 (государственная измена) УК России. В январе 2023 года он был задержан по подозрению в содействии иностранной организации, угрожающей безопасности России.

В ходе расследования было установлено, что мужчина имел конфиденциальные связи с представителями американских спецслужб, передавая им сведения о российских военных. В ФСБ добавили, что приговор не вступил в законную силу.