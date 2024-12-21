МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянина приговорили к 19 годам заключения за передачу ФБР данных о военных

Он был задержан в январе 2023 года. Оренбуржец имел связи со спецслужбами США.
Никита Матосов 2024-12-21 10:49:27
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Суд признал 31-летнего оренбуржца виновным в государственной измене. Он передавал ФБР личные данные российских солдат. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Татьяна Владимировна Лоторева, руководитель объединенной пресс-службы судов Оренбургской области, отметила, что обвиняемому назначено наказание, включающее 19 лет в колонии строгого режима, штраф в размере 300 тысяч рублей и дополнительные меры.

Оренбургский областной суд вынес обвинительный приговор жителю г. Оренбурга 1993 года рождения за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и ст. 275 (государственная измена) УК России. В январе 2023 года он был задержан по подозрению в содействии иностранной организации, угрожающей безопасности России.

В ходе расследования было установлено, что мужчина имел конфиденциальные связи с представителями американских спецслужб, передавая им сведения о российских военных. В ФСБ добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#ФБР #ФСБ РФ #Госизмена #приговор суда #тюремный срок #передача данных
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 