Около 40 детей мигрантов избили трех учеников в московской школе

В московской школе произошла драка, в которой 40 детей мигрантов избили трех учеников. Двое пострадавших попали в больницу, сообщает СК РФ.

Согласно данным следкома, это уже не первый подобный случай в данной школе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), пишет 360.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат следкома.