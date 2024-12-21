МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 40 детей мигрантов избили трех учеников в московской школе

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту произошедшего.
Анастасия Бобылева 2024-12-21 01:27:07
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В московской школе произошла драка, в которой 40 детей мигрантов избили трех учеников. Двое пострадавших попали в больницу, сообщает СК РФ.

Согласно данным следкома, это уже не первый подобный случай в данной школе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), пишет 360.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат следкома.

#в стране и мире #мигранты #СК РФ
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 