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В 55 регионах России с 1 января начнут взимать туристический налог

Курортный сбор преобразовали в туристический налог, его будут применять как на территории всего российского региона, так и в отдельных его частях.
Марина Крижановская 2024-12-20 07:45:56
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

С 1 января 2025 года в ряде регионов России начнет действовать туристический налог. Он распространяется на всю территорию субъекта РФ, его применят в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии и Вологодской области. В общей сложности это затронет 55 российских регионов.

При этом в некоторых субъектах этот налог будет применяться только в областных центрах, например в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, а также в Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске и Элисте.

Согласно сообщению ТАСС, другие регионы применят новый сбор только к популярным туристическим местам. Это поселок Листвянка в Иркутской области на берегу Байкала, города Светлогорск и Зеленоград в Калининградской области, в Краснодарском и Ставропольском крае это, соответственно, Сочи и города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Также упоминается горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе, а с ним Кемерово и Новокузнецк, и санаторный курорт Белокуриха в Алтайском крае.

Доходы от туристического налога направят на очистку памятников природы и сохранность ресурсов, на улучшение городской инфраструктуры и на то, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет. Размер налога власти будут устанавливать самостоятельно.

В июне стало известно, что российским регионам могут разрешить вводить туристический сбор с 2025 года. На базе завершающегося эксперимента по взиманию курортного сбора в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Санкт-Петербурге Минэкономразвития предложило применить эту практику ко всем российским субъектам.

#Россия #в стране и мире #регионы РФ #курортный сбор #туристический налог
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