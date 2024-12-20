В Ростове-на-Дону загорелся склад с электрооборудованием на 800 «квадратах»

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар на складе с электрооборудованием.

По информации ведомства, огонь распространился по площади 800 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, как мощное огненное пламя вырывается из окон здания. Оно охватило практически все здание.

Уточняется, что открытое горение ликвидировано.

«В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием», - уточнила пресс-служба ведомства.

В ликвидации пожара задействовали 55 сотрудников и 15 единиц техники МЧС России. Не уточняется, есть ли пострадавшие.