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В Каспийске 9 человек отравились угарным газом

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Сергей Лебедев 2024-01-22 00:40:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В дагестанском городе Каспийск девять человек отравились угарным газом. Об этом сообщили в местной администрации. Отмечается, что пострадавших, среди которых есть дети, госпитализировали в больницу.

По данным властей, ребенка 2017 года рождения перевели в реанимацию. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести.

Специалисты устанавливают причины отравления. Проведен осмотр места жительства пострадавших.

В ходе проверки выявлены нарушения норм техники безопасности установки газового оборудования.

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