В Каспийске 9 человек отравились угарным газом

В дагестанском городе Каспийск девять человек отравились угарным газом. Об этом сообщили в местной администрации. Отмечается, что пострадавших, среди которых есть дети, госпитализировали в больницу.
По данным властей, ребенка 2017 года рождения перевели в реанимацию. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести.
Специалисты устанавливают причины отравления. Проведен осмотр места жительства пострадавших.
В ходе проверки выявлены нарушения норм техники безопасности установки газового оборудования.
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