В Керченском проливе зафиксировали сигнал бедствия от судна

В Керченском проливе зафиксировали сигнал бедствия от суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в пятницу, 20 декабря судно Gam Express отправило сигнал бедствия.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова контролируются исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа», - уточняется в заявлении ведомства.

Это не первый случай, когда суда подают сигнал бедствия в этом регионе. Так, 15 декабря нефтетанкер «Волгонефть 212» потерпел крушение в Керченском проливе. Сообщается, что судно отправляло сигнал бедствия.