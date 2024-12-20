МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Керченском проливе зафиксировали сигнал бедствия от судна

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдается законодательство в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа.
Глеб Владовский 2024-12-20 20:12:53
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

В Керченском проливе зафиксировали сигнал бедствия от суда. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в пятницу, 20 декабря судно Gam Express отправило сигнал бедствия.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова контролируются исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа», - уточняется в заявлении ведомства.

Это не первый случай, когда суда подают сигнал бедствия в этом регионе. Так, 15 декабря нефтетанкер «Волгонефть 212» потерпел крушение в Керченском проливе. Сообщается, что судно отправляло сигнал бедствия.

#в стране и мире #Кубань #Керченский пролив #судно #сигнал бедствия
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 