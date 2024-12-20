Умер актер из «Возвращения Будулая» и дублер Боярского Александр Пестов

Умер советский и российский актер кино и сериалов Александр Пестов. Ему было 78 лет. Информация об уходе артиста появилась в его профиле на портале «Кино-Театр.Ру».

Актер работал как в отечественных, так и в международных проектах. Помимо прочего, Пестов был профессиональным гонщиком, а также постановщиком трюков. Многие годы был штатным дублером Михаила Боярского.

Александр Пестов родился в 1946 году. Как каскадер он выступал с 1967-го, как актер - с начала 1980-х. С 1970 по 1996 год работал на «Ленфильме». Также был членом Союза кинематографистов России.

Артист снялся более чем в 60 картинах. Среди них - «Возвращение Будулая», «Дорожный патруль», «Особенности национальной охоты» и другие.