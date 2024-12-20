При нападении с ножом на школу в Загребе погиб семилетний ребенок

В хорватской столице произошло нападение на одну из школ, в результате чего погиб семилетний ученик и госпитализирована учительница, несколько учеников пострадали.

Инцидент случился в начальной школе Пречко, куда ворвался злоумышленник с ножом. Он напал на преподавателя и нескольких учеников. О произошедшем сообщило местное телевидение HRT.

«Девятнадцатилетний гражданин Хорватии напал с ножом на учителя и нескольких учеников начальной школы Пречко. В результате полученных травм один ребенок скончался», - уточнили журналисты.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Учительница находится в критическом состоянии, врачи пытаются спасти ее жизнь.

Предполагается, что нападавший ранее учился в этой же школе, его уже задержала полиция. На месте продолжают работать экстренные службы.