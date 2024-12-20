МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петербургский депутат вышел на уборку снега с огнеметом

Муниципальный депутат Юрий Куликов призвал население выйти на уборку снега не совсем обычным способом, взяв в руки огнемет.
Дарина Криц 2024-12-20 14:27:31
© Фото: yurii_kulikov, ВКонтакте

В Санкт-Петербурге глава муниципального округа Северный Калининского района Юрий Куликов призвал население и коммунальные службы к слаженной работе. Для этого он взял в руки огнемет и начать растапливать им снег. Видео фаер-шоу с участием муниципального депутата опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», - заявил Куликов, размахивая огнеметом.

На заднем фоне появились сотрудники муниципалитета и волонтеры с лопатами на специальной коммунальной технике, которые начали разгребать белые снежные кучи.

Кадры уборки сопровождаются музыкальной композицией из фильма «Охотники за привидениями». В результате они очистили двор традиционным способом.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #огнемет #Депутат #глава муниципалитета #чистка снега
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 