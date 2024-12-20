Петербургский депутат вышел на уборку снега с огнеметом

В Санкт-Петербурге глава муниципального округа Северный Калининского района Юрий Куликов призвал население и коммунальные службы к слаженной работе. Для этого он взял в руки огнемет и начать растапливать им снег. Видео фаер-шоу с участием муниципального депутата опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», - заявил Куликов, размахивая огнеметом.

На заднем фоне появились сотрудники муниципалитета и волонтеры с лопатами на специальной коммунальной технике, которые начали разгребать белые снежные кучи.

Кадры уборки сопровождаются музыкальной композицией из фильма «Охотники за привидениями». В результате они очистили двор традиционным способом.