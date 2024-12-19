В Париже под колесами авто погибла 34-летняя модель Светлана Савицкая

Модель и телеведущая из России Светлана Савицкая погибла в дорожно-транспортном происшествии в Париже. Молодой женщине было 34 года.

Ее близкие написали, что Светлана погибла под колесами автомобиля во французской столице, который пытался уйти от лобового столкновения.

Также они указали, что Савицкую похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Прощание с ней состоится в 11:00 23 декабря.

Савицкая работала не только моделью, но телеведущей и даже певицей. Как фотомодель она снималась для

для журналов моды L’Officiel, Bazaar и Glamour. Ее знают по программам на телеканалах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV.