Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки формирований 127-й бригады территориальной обороны в районе Ровнополья. Противник понес потери и отказался от дальнейших действий. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ районах Новомихайловки и Константиновки», - рассказал Гордеев.

Как рассказал офицер, также пресечены пять попыток усиления противником передовых позиций. Потери противника в живой силе составили до 95 военнослужащих, добавил Гордеев.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказывал о потере в живой силе ВСУ до 220 военнослужащих. В частности, по словам офицера, уничтожены три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиации, склад боеприпасов и станция РЭБ «Нота».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.