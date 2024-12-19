Закон о запрете склонения к абортам приняли в Кировской области

Правительство Кировской области приняло закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщили в региональной пресс-службе.

Согласно заявлению, целью нового закона является реализация демографической политики и повышение рождаемости в Кировской области.

Отмечается, что под склонением женщины к аборту подразумевается совершение действий с целью уговора женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, угроз.

За нарушение запрета авторы закона предлагают установить административную ответственность.

Аналогичный запрет был введен в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, Забайкальском крае, а также в Калининградской и Курганской области.