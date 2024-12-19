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Закон о запрете склонения к абортам приняли в Кировской области

Целью нового закона о запрете склонения женщины к аборту является реализация демографической политики и повышение рождаемости в Кировской области.
Таисия Кваша 2024-12-19 23:15:20
© Фото: West Coast Surfer moodboard Globallookpress

Правительство Кировской области приняло закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщили в региональной пресс-службе.

Согласно заявлению, целью нового закона является реализация демографической политики и повышение рождаемости в Кировской области.

Отмечается, что под склонением женщины к аборту подразумевается совершение действий с целью уговора женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, угроз.
За нарушение запрета авторы закона предлагают установить административную ответственность.

Аналогичный запрет был введен в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Коми, Забайкальском крае, а также в Калининградской и Курганской области.

#в стране и мире #Кировская область #демография #закон #Аборт
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