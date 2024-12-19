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РКН опроверг слухи о сборе личных данных об устройствах россиян

Роскомнадзор отметил, что операторы связи должны передавать только информацию о сетевых адресах.
Таисия Кваша 2024-12-19 00:42:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Роскомнадзор заявил, что для защиты от DDoS-атак не будет собирать данные о личных устройствах пользователей Сети. Об этом сообщили РИА Новости.

Ведомство отметило, что информация об устройствах не требуется для выявления кибератак.

«Операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах», - добавили в Роскомнадзоре.

Ранее РКН сообщил, что российские операторы связи должны предоставлять ведомству информацию, позволяющую определить средство связи и пользовательское оборудование на территории РФ для безопасной работы Рунета.

Некоторые СМИ начали распространять новости о том, что Роскомнадзор якобы будет собирать информацию о пользователях, которые пользуются обходами для посещения заблокированных в России сайтах. Ведомство опровергло слухи, пояснив, что проект нового приказа подразумевает сбор адресов операторов связи для защиты от кибератак.

#в стране и мире #интернет #роскомнадзор #личные данные #Защита от взлома
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