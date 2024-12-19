РКН опроверг слухи о сборе личных данных об устройствах россиян

Роскомнадзор заявил, что для защиты от DDoS-атак не будет собирать данные о личных устройствах пользователей Сети. Об этом сообщили РИА Новости.

Ведомство отметило, что информация об устройствах не требуется для выявления кибератак.

«Операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах», - добавили в Роскомнадзоре.

Ранее РКН сообщил, что российские операторы связи должны предоставлять ведомству информацию, позволяющую определить средство связи и пользовательское оборудование на территории РФ для безопасной работы Рунета.

Некоторые СМИ начали распространять новости о том, что Роскомнадзор якобы будет собирать информацию о пользователях, которые пользуются обходами для посещения заблокированных в России сайтах. Ведомство опровергло слухи, пояснив, что проект нового приказа подразумевает сбор адресов операторов связи для защиты от кибератак.