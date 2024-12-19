Путин назвал город Грозный современным российским чудом

Путин, отвечая на вопрос чеченского журналиста, назвал город Грозный современным российским чудом.

«Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом. Сплошные развалины. Тогда многие в Чечне ставили вопрос, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но действующий президент сказали, что будут восстанавливать Грозный», - рассказал Путин.

Он назвал это результатом усилий президента и работы чеченского народа - его трудолюбие и талант сыграли огромную роль, отметил российский лидер.

Особый восторг, по его словам, вызывает мечеть, но также и другие сооружения, здания и архитектурные решения в городе, которые вызывают чувство гордости за то, что сделано в Чечне и Грозном за последние годы.

Также в ходе пресс-конференции «Итоги года» Путин заявил, что Казань стала одним из лучших городов Европы. Столица Татарстана развивается стремительными темпами - от землянок на окраине до настоящего мегаполиса.