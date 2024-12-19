МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: в Чечне и Туве с демографией все нормально

Другие регионы РФ должны брать пример с Чечни и Тувы, считает Путин.
Никита Матосов 2024-12-19 14:07:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Республики Чечня и Тува имеют наилучшие демографические показатели в России. Другие регионы РФ должны брать с них пример. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально», - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что программа поддержки будет создана для регионов, где наблюдается низкий уровень рождаемости. Он также заявил, что число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%.

Глава государства отметил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за такие показатели демографии.

«Вопрос демографии является одним из ключевых и для России, и для многих других стран», - заявил Владимир Путина.

Президент РФ отметил, что повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день глав всех регионов нашей страны.

#в стране и мире #Тува #демография #чечня #Итоги года с Владимиром Путиным
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 