Путин: в Чечне и Туве с демографией все нормально

Республики Чечня и Тува имеют наилучшие демографические показатели в России. Другие регионы РФ должны брать с них пример. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально», - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что программа поддержки будет создана для регионов, где наблюдается низкий уровень рождаемости. Он также заявил, что число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%.

Глава государства отметил, что Чечне и Туве нужно сказать «спасибо» за такие показатели демографии.

«Вопрос демографии является одним из ключевых и для России, и для многих других стран», - заявил Владимир Путина.

Президент РФ отметил, что повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день глав всех регионов нашей страны.