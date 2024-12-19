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Массовая драка случилась в клубе, где проходили похороны и день рождения

Участники потасовки получили различные травмы - от перелома лодыжки до кровоизлияния в мозг.
Анастасия Бобылева 2024-12-19 02:03:25
© Фото: CHROM ORANGE Bilderbox Globallookpress

В Консервативном клубе Уинстона в Англии произошла драка между двумя компаниями - одна из них праздновала день рождения, другая собралась по случаю похорон. Об инциденте рассказало издание Mirror.

В здании клуба одновременно проходили два мероприятия. Между участниками похорон и отмечающими день рождения произошла массовая потасовка, в результате которой пострадали четыре человека. Как пишет 360, их увезли в больницу с различными травмами - от перелома лодыжки до кровоизлияния в мозг.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову в клуб. Констебль Алан Ишервуд посоветовал заведению нанять обученного охранника, чтобы контролировать ситуацию, когда в мероприятиях участвуют более 40 человек. Однако представитель клуба Колетт Рентон посчитал такое решение слишком дорогим и несоразмерным произошедшему инциденту. По его мнению, драка случилась по неудачному стечению обстоятельств.

#в стране и мире #Драка #Англия #похороны
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