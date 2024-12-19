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Путин отметил развитие Казани от «землянок» до города европейского уровня

Владимир Путин отметил, что сегодня Казань стала одним из лучших городов Европы.
Никита Матосов 2024-12-19 13:52:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Казань стала одним из лучших городов Европы. Столица Татарстана развивается стремительными темпами - от землянок на окраине до настоящего мегаполиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции «Итоги года».

«Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это один из лучших городов Европы», - заявил Путин.

Также глава государства положительно оценил достижения Казани и всей республики Татарстан за последние годы. По словам Владимира Путина, в регионе проживает очень много талантливых людей.

«Не могу не отметить богатое наследие татарского народа и их культуру. Чак-чак на столе - это, действительно, вкусно. Казань продолжает развиваться - это великолепный город. Татарстан славится талантливыми представителями разных народов. Это замечательно, у вас все отлично получается», - добавил президент России.

Российский лидер отметил, что Казань продолжает развиваться в лучшую сторону.

#в стране и мире #Татарстан #казань #Итоги года с Владимиром Путиным
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