Путин перечислил этапы устранения «экологической беды» в Черном море

Для решения ситуации с разливом нефти в Черном море нужна слаженная работа всех ответственных ведомств и нужно в ближайшее время выстроить план. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Это действительно экологическая катастрофа - это совершенно ясно. Правоохранительные органы дадут оценку действиям капитанов кораблей», - заявил Путин.

По словам представителей правоохранительных органов, капитаны нефтяных танкеров нарушили правила и не укрылись вовремя. Сейчас причины ситуации ищут правоохранители и представители Минтранса. Работы на месте разлива нефти осложняются продолжающимися штормами.

«Было разлито около 40% топлива. Это совершенно ясно. Это уже очевидно. Некоторые затоплены, некоторые утонули. Мы должны с этим работать», - сказал президент.

Путин также подчеркнул, что поручил сделать все, чтобы очистить территории.