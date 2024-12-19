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Путин перечислил этапы устранения «экологической беды» в Черном море

Для эффективного решения проблемы разливов нефти необходимо взаимодействие всех ведомств, заявил президент Российской Федерации.
Никита Матосов 2024-12-19 13:27:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для решения ситуации с разливом нефти в Черном море нужна слаженная работа всех ответственных ведомств и нужно в ближайшее время выстроить план. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Это действительно экологическая катастрофа - это совершенно ясно. Правоохранительные органы дадут оценку действиям капитанов кораблей», - заявил Путин.

По словам представителей правоохранительных органов, капитаны нефтяных танкеров нарушили правила и не укрылись вовремя. Сейчас причины ситуации ищут правоохранители и представители Минтранса. Работы на месте разлива нефти осложняются продолжающимися штормами.

«Было разлито около 40% топлива. Это совершенно ясно. Это уже очевидно. Некоторые затоплены, некоторые утонули. Мы должны с этим работать», - сказал президент.

Путин также подчеркнул, что поручил сделать все, чтобы очистить территории.

#в стране и мире #экология #Черное море #Итоги года с Владимиром Путиным
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