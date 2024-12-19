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Путин не стал называть дату освобождения Курской области

Президент призвал россиян дать армии необходимое время на уничтожение боевиков ВСУ в приграничье.
Никита Матросов 2024-12-19 12:46:07
© Фото: ТРК «Звезда»

О точной дате освобождения Курской области от вторгшихся украинских боевиков говорить преждевременно, нужно дать российским войскам возможность работать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе повеления «Итогов года», отвечая на вопрос жительницы Курской области.

«Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается», - заявил Путин.

Он добавил, что военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область не было. Президент заявил, что уверен в том, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.

Президент также отметил, что разрушенные в Курской области объекты будут восстанавливаться.

#в стране и мире #освобождение #Курская область #Итоги года с Владимиром Путиным
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