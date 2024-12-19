Путин не стал называть дату освобождения Курской области

О точной дате освобождения Курской области от вторгшихся украинских боевиков говорить преждевременно, нужно дать российским войскам возможность работать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе повеления «Итогов года», отвечая на вопрос жительницы Курской области.

«Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается», - заявил Путин.

Он добавил, что военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область не было. Президент заявил, что уверен в том, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.

Президент также отметил, что разрушенные в Курской области объекты будут восстанавливаться.