СК начал проверку в школе в Нижнем Тагиле после сообщений о хлебе со стеклом

Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что ученики первого класса школы в Нижнем Тагиле обнаружили хлеб со стеклом в столовой образовательного учреждения, передает телеканал «360».

Сообщается, что одна из учениц обнаружила осколок стекла, когда начала жевать хлеб и подумала, что ей попался твердый сахар. После того, как осколок показали работникам столовой, они не стали реагировать. Осколки нашли в сумме пять учеников первого класса, один из которых порезал стеклом язык. Само стекло никто не проглотил. Подробности об инциденте приводит издание 66.ru.

Следственные органы СК России по Свердловской области организовали проверку школы Нижнего Тагила. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по Свердловской области предоставить доклад о ходе доследственной проверки.