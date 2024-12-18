В Якутии автобус с 40 горняками съехал с трассы и упал на бок

На одной из якутских трасс перевернулся автобус с 40 пассажирами. В нем находились сотрудники горнообогатительного комбината «Инаглинский».

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство съехало в прилегающую к трассе низину и завалилось на бок.

После произошедшего ДТП прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку.

«Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на технологической трассе, ведущей к ГОК "Инаглинский" с участием автобуса марки Higer», - уточнила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что некоторые пассажиры автобуса получили ушибы.

Во время прокурорской проверки в ведомстве выяснят, соблюдал ли водитель автобуса правила дорожного движения, а также оценят техническое состояние транспортного средства.