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В Якутии автобус с 40 горняками съехал с трассы и упал на бок

Якутская прокуратура начала проверку ДТП в Нерюнгринском районе, в котором пострадали работники местного комбината.
Дарина Криц 2024-12-18 07:59:48
© Фото: tprocsakha, Telegram

На одной из якутских трасс перевернулся автобус с 40 пассажирами. В нем находились сотрудники горнообогатительного комбината «Инаглинский».

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство съехало в прилегающую к трассе низину и завалилось на бок.

После произошедшего ДТП прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку.

«Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на технологической трассе, ведущей к ГОК "Инаглинский" с участием автобуса марки Higer», - уточнила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что некоторые пассажиры автобуса получили ушибы.

Во время прокурорской проверки в ведомстве выяснят, соблюдал ли водитель автобуса правила дорожного движения, а также оценят техническое состояние транспортного средства.

#республика саха (якутия) #ДТП #автобус #Прокуратура #горняки #автобус перевернулся
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