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Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в военной базе Турции

Азербайджанский лидер Алиев отреагировал на вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в соседней республике.
Марина Крижановская 2024-12-18 06:25:45
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика не нуждается в турецкой военной базе, прокомментировав появившиеся сообщениях о планах ее размещения.

Он добавил, что должен прояснить появляющиеся информационные вбросы. Об этом глава Азербайджана рассказал в интервью информагентству РИА Новости и ВГТРК, которое провел гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Если коротко - не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет», - сообщил Алиев.

По его словам, сегодня очень сложно или нельзя скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира. Алиев назвал политическими спекуляциями сообщения о планах по созданию такого объекта в его стране.

Также Алиев указал на Шушинскую декларацию о взаимоотношениях Турции и Азербайджана, согласно которой стороны оказывают друг другу военную помощь в случае военной агрессии или угрозы извне. В связи с этим создание постоянных военных инфраструктур не требуется.

#в стране и мире #Турция #Ильхам Алиев #Азербайджан #военная база
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