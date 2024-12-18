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Маск назвал агентство Reuters «проплаченной пропагандой»

Американский предприниматель ответил пользователю, который посчитал, что агентство Reuters спонсируется администрацией Байдена
Таисия Кваша 2024-12-18 03:22:27
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Globallookpress

Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал агентство Reuters, назвав его «проплаченной пропагандой».

«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!», - ответил Маск.

Так он ответил на пост пользователя в социальной сети X, в котором говорится, что сообщения агентства, связанные с предпринимателем и его компанией, были профинансированы действующей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом.

Ранее Илон Маск подвергал критике агентства Reuters и Associated Press. Недовольство предпринимателя связано с информационным освещением агентств экономической и инвестиционной деятельности компании Tesla.

#в стране и мире #tesla #илон маск #критика #Reuters
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