Маск назвал агентство Reuters «проплаченной пропагандой»

Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал агентство Reuters, назвав его «проплаченной пропагандой».

«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!», - ответил Маск.

Так он ответил на пост пользователя в социальной сети X, в котором говорится, что сообщения агентства, связанные с предпринимателем и его компанией, были профинансированы действующей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом.

Ранее Илон Маск подвергал критике агентства Reuters и Associated Press. Недовольство предпринимателя связано с информационным освещением агентств экономической и инвестиционной деятельности компании Tesla.