Последний из первых: космонавту Волынову исполнилось 90 лет

18 декабря летчик-космонавт СССР Борис Волынов отметил 90-летний юбилей. Этот человек - один из исторической дюжины космонавтов Советского Союза, которых в 1960 году зачислили в самый первый отряд космонавтов.

Борис Валентинович Волынов родился в 1934 году в Иркутске, отсюда и его позывной - «Байкал». Он был сельским мальчиком, которого вдохновляли истории героизма военных авиаторов. Мать не разделяла желание сына посвятить свою жизнь небу. В годы Великой Отечественной войны она служила полевым хирургом, спасала жизни в том числе и летчикам. И не хотела, чтобы ее сын подвергал себя такой опасности.

«Говорила, ни в коем случае. Я сделаю так, что ты не пройдешь ни одну медкомиссию», - вспоминал Волынов слова матери в интервью со «Звездой».

Но в итоге ему удалось поступить сначала в летную школу, а вскоре - в Сталинградское военное авиационное училище летчиков под Новосибирском.

Борис Волынов несколько лет летал на самолетах. Вскоре ему предложили испытать на тот момент секретную технику, которая летает и быстрее, и выше самолетов. Волынов согласился. Он прошел ряд тяжелейших испытаний. Из трех тысяч претендентов вошел в двадцатку лучших - это был первый отряд космонавтов СССР. В 1960 году его коллегами стали Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов и Адриян Николаев.

В космос Борис Волынов полетел через 9 лет, 15 января 1969 года, чтобы успешно выполнить поставленную задачу - стыковку космических кораблей «Союз-5» и «Союз-4». Эта миссия стала одной из самых успешных для активно покорявшего космос Советского Союза, и едва не обернулась трагедией для самого летчика-испытателя.

«Крутило здорово! Я думал, что не выживу. Авария была! До сих про помню! Это невозможно забыть просто», - поделился своими воспоминаниями Волынов.

В общей сложности летчик-космонавт провел в космосе больше 52 дней. Он и сейчас, в свои 90 говорит: если бы предложили отправиться в космос, то он бы отправился. Сегодня дважды Герой Советского союза Борис Волынов - последний из ныне живущих, первых покорителей космоса.