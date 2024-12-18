Жестокие методы перевоспитания: как командиры ВСУ обращаются со своими военными

На кадрах, который опубликовал у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), - один из немногих случаев издевательств над военнослужащими украинской 211-й понтонно-мостовой бригады. Для многих мобилизованных служить в этой бригаде считалось мечтой. Об этом написало издание «Украинская правда», благодаря чьему расследованию, которое длилось два месяца, всплыли факты, о которых, как оказалось, многим было хорошо известно.

Издание также отметило, что жена командира бригады Олега Побережнюка в прошлом году указала в декларации является сотрудницей Каменец-Подольского ТЦК в Хмельницкой области.

В заголовок статьи «Инженерная семья» вынесена фотография на фоне издевательств над еще одним военнослужащим ВСУ, сделанная на тот момент командиром взвода Владиславом Пастухом. Его отец, Валерий Пастух, является начальником штаба и заместителем командира бригады. Пастух-младший занижал статистику подчиненных, попадавшихся в состоянии алкогольного опьянения, и получал за это премии, а старший - вымогал у них деньги, иногда прибегая к пыткам.

«Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не согласившихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи и отдавать ему деньги», - объяснила депутат Верховной рады Украины Юлия Яцик.

Она отметила, что еще 10 сентября 2024 года материалы с издевательствами над военными пришли во Временную следственную комиссию, которые вскоре были переданы в Государственное бюро расследований, и удивилась, что об этой истории заговорили только сейчас.

После того, как скандал о жестоких методах перевоспитания военных дошел до главкома ВСУ Александра Сырского, в 211-ую понтонно-мостовую бригаду направили комиссию, а ее командира Олега Побережнюка отстранили от исполнения обязанностей.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.