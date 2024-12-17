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Пострадавший при обвале горных пород мужчина скончался в скорой

Спасатели достали из шахты пострадавшего в результате обвала пород и отнесли в машину скорой помощи, но по дороге в больницу он скончался.
Анастасия Бобылева 2024-12-17 06:00:07
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Мужчина, пострадавший в результате обвала горных пород в Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.

«СМП по дороге в больницу зафиксировали клиническую смерть и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но 51-летний мужчина умер в машине, не доехав до больницы», - цитирует сообщение Минздрава агентство PrimaMedia.

Уточняется, что, когда спасатели доставали пострадавшего из шахты, он был в сознании и мог говорить. Однако в скорой ему стало хуже - возможно, произошло внутреннее кровотечение.

Обвал горных пород произошел на руднике «2-й Советский». На момент инцидента в шахте находились 11 человек. Прокуратура начала проверку обеспечения безопасности при производственных работах.

#Приморский край #рудник #Дальнегорск
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