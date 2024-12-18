«Россети Центр» создали в приграничье группировку быстрого развертывания

С начала года обстрелам со стороны ВСУ уже более 2,5 тысячи раз подверглась критически важная инфраструктура - электроподстанции, трансформаторы, линии электропередачи - в приграничных регионах России: Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях.



Восстанавливать электроснабжение в кратчайшие сроки помогают энергетики группировки быстрого развертывания «Россети Центр». Сотрудники применяют резервные источники питания и специальные технологии. Ежедневно бригады совершают выезды в так называемую «серую зону». За четыре месяца их было больше тысячи. Работают мастера и в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях - восстанавливают разрушенные энергообъекты. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский.

«Мы продолжаем восстанавливать кабельные линии в Мариуполе, линии электропередачи. Мы проводим аудиты. Одни из первых заезжаем в освобождаемые города. Так было с Авдеевкой. В июле-августе мы наконец-то попали и в Артемовск. Долгое время военные не пускали гражданских туда», - сообщил Маковский.

В целом энергетики выполняют свой профессиональный долг в 20 регионах России, где проживают почти 30 миллионов человек.



Благодаря слаженной работе специалистов количество отключений только за последний год снизилось на треть, сообщил журналистам Игорь Маковский. В рамках пресс-конференции глава компании также ответил на вопросы потребителей, звонки поступали в режиме онлайн прямо во время мероприятия.