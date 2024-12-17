Названы самые популярные вакансии для пенсионеров в РФ

Стало известно, какие профессии стали наиболее популярны среди людей пенсионного возраста в 2024 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные экспертов.

По данным аналитиков, с января по ноябрь 2024 года количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» выросло примерно на 111% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

«В сфере клиентского сервиса наиболее востребованными за последний год оказались профессии продавца-консультанта (+176% вакансий) и оператора колл-центра (+129% вакансий)», - приводит телеканал выдержку из данных.

Кроме того, выросла популярность и в сфере транспорта и логистики за этот же промежуток времени на 91%, а средняя зарплата составила 89 693 рубля.

Отмечается, что с целью решить проблему с нехваткой кадров работодатели расширяют границы найма, привлекая специалистов без опыта, в том числе людей пенсионного возраста. Они также предлагают пенсионерам пройти обучение и обрести необходимые навыки внутри компании.