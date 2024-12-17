В Китае домашнее задание довело отца школьника до инфаркта

Житель Китая едва не умер от сердечного приступа, помогая своему сыну с домашним заданием. Об этом сообщает газета South China Morning Post. По данным журналистов, мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Ему сделали операцию.

«Сердечный приступ был обусловлен преждевременной ишемической болезнью сердца, часто усугубляемой эмоциональным стрессом», - говорится в публикации.

Отмечается, что это далеко не первый случай в Китае, когда родители школьников попадают в больницу из-за стресса. Дело в том, что в стране из-за высокой численности населения очень большая конкуренция в образовательной системе.

В итоге родителям приходится много заниматься с детьми. С самыми большими трудностями школьники сталкиваются перед поступлением в вуз.