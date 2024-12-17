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Саперы проверили машину председателя комитета ГД по обороне Картаполова

Сегодня некий злоумышленник сообщил о минировании автомобиля депутата.
2024-12-17 15:01:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем саперы проверили автомобиль председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрея Картаполова. Об этом депутат заявил в беседе со «Звездой». По его словам, специалисты не нашли взрывчатку.

«Специалисты соответствующих служб выехали и провели проверку. Ничего не нашли», - сказал парламентарий.

Сейчас машина находится на подземной парковке. На место прибыло множество сотрудников экстренных служб. За оцепление пропускают только жителей дома.

Ранее стало известно, что некий злоумышленник сообщил о минировании автомобиля Андрея Картаполова.

#в стране и мире #Саперы #Андрей Картаполов #госдума #взрывчатка #гд #минирование
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