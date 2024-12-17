Саперы проверили машину председателя комитета ГД по обороне Картаполова

Сегодня днем саперы проверили автомобиль председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрея Картаполова. Об этом депутат заявил в беседе со «Звездой». По его словам, специалисты не нашли взрывчатку.

«Специалисты соответствующих служб выехали и провели проверку. Ничего не нашли», - сказал парламентарий.

Сейчас машина находится на подземной парковке. На место прибыло множество сотрудников экстренных служб. За оцепление пропускают только жителей дома.

Ранее стало известно, что некий злоумышленник сообщил о минировании автомобиля Андрея Картаполова.