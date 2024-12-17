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На Кубани и Ставрополье ФАС выявила картель на 15 млрд рублей

Торги коснулись и национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Никита Матосов 2024-12-17 13:33:00
© Фото: Кирилл Калинников, РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что три компании заключили незаконное соглашение для участия в торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог в этих регионах.

Пресс-служба ФАС сообщает, что обнаружила картель на сумму 15 миллиардов рублей, связанный с ремонтом дорог в Краснодарском крае и Ставрополье.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) также заявили, что целью организаций, заключивших такое соглашение, было поддержание цен в 28 торговых процедурах, связанных с реконструкцией и обновлением дорожного покрытия.

Известно, что некоторая часть торгов напрямую была связана с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-служба ФАС сообщает, что это не первый случай нарушения закона в рамках данного проекта - за последний месяц уже третий картель, выявленный ФАС.

За участие в антиконкурентном соглашении компаниям грозят крупные оборотные штрафы согласно статье 14.32 КоАП РФ.

#в стране и мире #Краснодарский край #ставропольский край #ФАС #дороги в РФ
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