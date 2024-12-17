МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Ульяновске

Есть жертвы и пострадавшие. Прокуратура уже приступила к проверке обстоятельств произошедшего.
Никита Матосов 2024-12-17 11:12:53
© Фото: mvd_73, Telegram

Авария произошла около 6 утра по местному времени (5 утра по московскому) на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. По данным пресс-службы регионального управления МВД, в результате столкновения погибли пять человек, еще один получил травмы.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу», - сообщили в ведомстве.

Исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Ульяновской области подполковник полиции Рафаэль Рахимов уточнил, что водитель легкового авто и четверо пассажиров скончались на месте. Пострадавший был доставлен в больницу.

Рахимов также напомнил водителям о необходимости соблюдать осторожность и учитывать погодные условия во время движения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося. Также стало известно, что прокуратура ведет проверку по данному инциденту.

#в стране и мире #Ульяновская область #авария #ДТП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 