Пять человек погибли в ДТП с фурой в Ульяновске

Авария произошла около 6 утра по местному времени (5 утра по московскому) на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. По данным пресс-службы регионального управления МВД, в результате столкновения погибли пять человек, еще один получил травмы.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу», - сообщили в ведомстве.

Исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Ульяновской области подполковник полиции Рафаэль Рахимов уточнил, что водитель легкового авто и четверо пассажиров скончались на месте. Пострадавший был доставлен в больницу.

Рахимов также напомнил водителям о необходимости соблюдать осторожность и учитывать погодные условия во время движения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося. Также стало известно, что прокуратура ведет проверку по данному инциденту.