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МЧС предупредило москвичей о метели и мокром снеге 16 декабря

До 21 часа 16 декабря ожидается ветер до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель и местами гололед.
Дарина Криц 2024-12-16 09:03:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

До вечера понедельника, 16 декабря, в Москве возможны метель, мокрый снег и отложение мокрого снега, а также гололед и снежные заносы. Об этом жителей и гостей российской столицы предупредило ГУ МЧС России по городу Москве со ссылкой на Росгидромет.

«В ближайший час с сохранением до 21.00 16 декабря местами в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра до 17 м/с», - сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Обращаясь к водителям, спасатели рекомендовали им значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также их попросили парковать автомобили вдали от деревьев и избегать внезапных маневров (обгоны, перестроения, опережения).

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Предупреждение о непогоде действует до 21 часа 16 декабря.

#в стране и мире #МЧС РФ #метель #снег #Непогода
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