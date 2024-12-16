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В России установили более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала

Злоумышленники подавали сфабрикованные заявления через МФЦ. Ущерб от подобных схем составил не менее 1 млрд рублей.
Никита Матосов 2024-12-16 07:28:24
© Фото: Мария Девакина, РИА Новости

В России установили 708 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала за неродившихся детей. Ущерб от подобных схем составил около одного миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц», - сказал Курносенко.

Он рассказал об успешной работе по выявлению подобных схем хищения материнского капитала. По словам начальника, участники подавали заявления в МФЦ, из которых следовало, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К таким заявлениям прикладывались паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

Курносенко также отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении.

«Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», - рассказал он.

Ранее в Госдуме приняли законопроект о защите материнского капитала от мошенников. Теперь, чтобы приобрести жилье за счет материнского капитала, нужно доказать, что оно пригодно для проживания с детьми. Документ вступит в силу 1 января 2025 года.

#Россия #в стране и мире #материнский капитал #маткапитал #хищения #дети РФ
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